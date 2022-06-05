Ждём Galaxy A Fold? Samsung может выпустить доступный гибкий смартфон

По словам инсайдера @chunvn8888, Samsung может работать над недорогим складным телефоном. Ожидается, что она откроет собой доступную серию — аналог Galaxy A.

Напомним, последний гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 на старте стоил 1799 долларов. Конечно, была модель подешевле — Galaxy Z Flip3, но всё ещё высокой стоимостью 999 долларов.

Отмечается, что предполагаемый недорогой смартфон Galaxy A Fold выйдет не раньше 2024 или 2025 года, поэтому пока придётся подождать.