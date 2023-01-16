Ждём iPhone-раскладушку? Apple запатентовала защитное покрытие для гибкого дисплея

21:12, 16 января 2023
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Ждём iPhone-раскладушку? Apple запатентовала защитное покрытие для гибкого дисплеяСлухи о гибком айфоне ходят давно
Apple запатентовала специальное защитное покрытие для экранов складных устройств.
Фото: Technizo Concept
Главная цель покрытия — уменьшить износ экранов. Apple отмечает, что обычно разрушение стекла происходит из-за наличия микротрещин. Особая плёнка толщиной всего 200 мкм может заполнять ранее существовавшие микротрещины, а также затруднять образование новых.
В патенте также утверждается, что слой покрытия может иметь достаточно высокую прочность и устойчивость к растяжению.
PatentlyApple
Уже давно ходят слухи, что Apple работает над собственным складным айфоном.