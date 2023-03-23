Желтого iPhone 14 официально в России нет, но вы можете скачать его эксклюзивные обои

Каждая модель iPhone поставляется со своими уникальными обоями (обои, доступные для пользователей iPhone 14 Pro, отличаются от обоев, доступных на iPhone 14 и iPhone 14 Plus). Желтые обои вы можете скачать отсюда или забрать их чуть ниже. У них нет специальной версии для темного режима смартфона.