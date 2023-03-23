Желтого iPhone 14 официально в России нет, но вы можете скачать его эксклюзивные обои

13:13, 23 марта 2023
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Желтого iPhone 14 официально в России нет, но вы можете скачать его эксклюзивные обоиЖаль, без темной версии
Apple представила желтую модель iPhone 14 и iPhone 14 Plus в начале этого года. Различий, кроме цветовых, от основных моделей нет. Однако они имеют собственные обои, соответствующими их цвету. И вы уже можете их скачать прямо из нашего материала.
Фото: Apple
Каждая модель iPhone поставляется со своими уникальными обоями (обои, доступные для пользователей iPhone 14 Pro, отличаются от обоев, доступных на iPhone 14 и iPhone 14 Plus). Желтые обои вы можете скачать отсюда или забрать их чуть ниже. У них нет специальной версии для темного режима смартфона.
Напомним, iPhone 14 оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем (14 Plus имеет более крупный 6,7-дюймовый дисплей). Устройства работают на улучшенном чипе A15, впервые представленном в iPhone 13 Pro.