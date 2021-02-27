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Женщина получила в коробке яблочный йогурт вместо заказанного iPhone 12
Не все яблоки одинаково желанны
Жительница Китая заказала себе на сайте Apple новый iPhone 12 Pro Max. Сложно представить её удивление и гнев, когда она получила вместо смартфона в коробке... яблочный йогурт.
Пострадавшая опубликовала в китайской соцсети Weibo видео, где она объясняет, что потратила на покупку более $1500. Что самое любопытное, женщина оформила заказ на официальном сайте Apple, а не через каких-то третьих лиц. Поэтому она была шокирована, когда получила в коробке йогурт (точнее, йогуртовый напиток).
Женщина рассказала, что заказала доставку не прямо к своей двери, а в шкафчик для хранения посылок. Apple сообщила ей, что доставила iPhone 12 Pro Max. Однако на месте смартфона не оказалось. Женщина не знает, когда именно случились подмена и воровство. Она уже написала заявление в полицию.