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Опубликовано 02 сентября 2024, 17:15
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Женщина с помощью Apple AirTag поймала почтовых воров с поличным

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Женщина из округа Санта-Барбара использовала трекер Apple AirTag, чтобы выследить и задержать воров, которые неоднократно крали почту из ее почтового ящика.
Женщина с помощью Apple AirTag поймала почтовых воров с поличным
© Ferra

После того как ее почта была украдена несколько раз, женщина отправила себе посылку с AirTag, надеясь отследить преступников.

В понедельник утром посылка вместе с другой почтой была снова похищена. Благодаря AirTag жертва смогла отследить местонахождение своих украденных вещей и вывести власти на воров. Офис шерифа округа Санта-Барбара похвалил жертву за «новаторский подход» и отдельно за то, что она привлекла правоохранительные органы вместо того, чтобы напрямую столкнуться с подозреваемыми.

В результате расследования были арестованы 27-летняя Вирджиния Франческа Лара и 37-летний Дональд Эштон Терри в Санта-Марии, штат Калифорния. У них была найдена украденная почта и вещи, принадлежащие, как предполагается, более чем дюжине жертв.

В настоящее время власти пытаются найти и связаться с другими жертвами, пострадавшими от этой пары.

Источник:CNN
Автор:Максим Многословный
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