Женщина с помощью Apple AirTag поймала почтовых воров с поличным

После того как ее почта была украдена несколько раз, женщина отправила себе посылку с AirTag, надеясь отследить преступников.

В понедельник утром посылка вместе с другой почтой была снова похищена. Благодаря AirTag жертва смогла отследить местонахождение своих украденных вещей и вывести власти на воров. Офис шерифа округа Санта-Барбара похвалил жертву за «новаторский подход» и отдельно за то, что она привлекла правоохранительные органы вместо того, чтобы напрямую столкнуться с подозреваемыми.

В результате расследования были арестованы 27-летняя Вирджиния Франческа Лара и 37-летний Дональд Эштон Терри в Санта-Марии, штат Калифорния. У них была найдена украденная почта и вещи, принадлежащие, как предполагается, более чем дюжине жертв.

В настоящее время власти пытаются найти и связаться с другими жертвами, пострадавшими от этой пары.