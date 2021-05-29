Женщина заставила Apple через суд дать ей зарядное устройство к iPhone 12

Отмечается, что это судебное решение — прецедент для покупателей iPhone 12. Адвокат женщины напирал на то, что Apple под видом заботы о природе просто хотела продавать зарядные устройства отдельно и заработать на этом денег. Адвокат отметил, что заявления компании о сохранении окружающей среды очень относительны, так как Apple не перестала производить и продавать зарядные устройства.

«Apple утверждает, что только комплектное зарядное устройство загрязняет окружающую среду, а отдельно продаваемое — нет», — сказал адвокат, добавив, что это бессмыслица.

В итоге суд потребовал, чтобы Apple поставила женщине бесплатное зарядное устройство в течение 10 дней.