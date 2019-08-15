Женщины и фанаты Apple оказались равнодушны к гибким смартфонам

Опрос проводился в США. В нём участвовали 2000 человек старше 18 лет. 85% респондентов ответили, что не заинтересованы в покупке Galaxy Fold, 12% заметили, что в какой-то степени заинтересованы, и только 3% заявили о готовности купить устройство.

Когда их спросили в принципе о намерении купить складной смартфон, количество незаинтересованных чуть-чуть уменьшилось — до 76%. Вероятно, причина в проблемах конструкции Galaxy Fold, из-за которых Samsung пришлось отсрочить старт продаж.

Меньше всего гибкое устройство южнокорейского гиганта, конечно, интересует фанатов продукции Apple (88% против 84% антифанатов компании из Купертино).

Также в ходе опроса обнаружилось, что женщинам складные смартфоны вообще интересны меньше, чем мужчинам (38% и 62% соответственно).