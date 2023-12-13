Жидкостный телеобъектив, регулируемая диафрагма и не только: новые технологии Tecno

Жидкостный телеобъектив, регулируемая диафрагма и не только: новые технологии TecnoЖдем в смартфонах
Tecno, бренд смартфонов и умных устройств, представил трио инноваций на выставке Future Lens 2023 в Шанхае, посвященной развитию мобильной фотографии.
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Эти разработки, которые будут полноценно представлены в следующем году, включают в себя W-образную регулируемую диафрагму, жидкостный телеобъектив для макросъемки и программное решение Universal Tone для точного отображения тона кожи.
W-образная диафрагма позволяет пользователям динамически балансировать чувствительность изображения в сложных условиях освещения, устраняя общую беду смартфонов с фиксированной диафрагмой.
Жидкостный телеобъектив обеспечивает повышенную скорость фокусировки и масштабирование для макросъемки без ущерба для компактного форм-фактора устройства.
И наконец, технология Universal Tone, основанная на всесторонних спектральных данных и научных исследованиях, обеспечивает точность передачи различных оттенков кожи на фото и видео.