Жидкостный телеобъектив, регулируемая диафрагма и не только: новые технологии Tecno

Эти разработки, которые будут полноценно представлены в следующем году, включают в себя W-образную регулируемую диафрагму, жидкостный телеобъектив для макросъемки и программное решение Universal Tone для точного отображения тона кожи.

W-образная диафрагма позволяет пользователям динамически балансировать чувствительность изображения в сложных условиях освещения, устраняя общую беду смартфонов с фиксированной диафрагмой.

Жидкостный телеобъектив обеспечивает повышенную скорость фокусировки и масштабирование для макросъемки без ущерба для компактного форм-фактора устройства.

И наконец, технология Universal Tone, основанная на всесторонних спектральных данных и научных исследованиях, обеспечивает точность передачи различных оттенков кожи на фото и видео.