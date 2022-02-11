Жители каких стран больше всего зависимы от смартфонов

Исследователи из Университет Макгилла в Канаде изучили то, как смартфонами пользуются почти 34 тысячи человек в 24 странах мира в период с 2014 по 2020 год. Авторы подсчитали уровень зависимости от гаджетов в этих странах.

В топе оказались Китай, Саудовская Аравия и Малайзия. США заняли 18-е место, а Германия и Франция — последние места.

Учёные предупредили, что проблемное использование смартфонов увеличилось во всём мире в период с 2014 по 2020 год, и эта тенденция, скорее всего, сохранится. Исследователи считают, что это всё может плохо сказаться на психическом здоровье.