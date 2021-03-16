«Живое» фото подтвердило необычный дизайн Xiaomi Mi 11 Pro

По слухам, Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащаться перископным модулем. В качестве главного датчика изображения будет выступать Sony IMX766 на 50 Мп. Будет в системе камер и широкоугольный модуль разрешением 48 Мп.

Что касается других характеристик, то Xiaomi Mi 11 Pro пророчат экран диагональю 6,81 дюйма разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.