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Сегодня в 21:27
«Живое» фото подтвердило необычный дизайн Xiaomi Mi 11 Pro
У него правда будет второй дисплей
О грядущем Xiaomi Mi 11 Pro ходит много слухов. Смартфону пророчат большую камеру и даже дополнительный дисплей рядом с ней. Похоже, эти слухи правдивы. В сети появилось «живое» фото, подтверждающее необычный дизайн Xiaomi Mi 11 Pro.
Китайские источники опубликовали снимок рамки, к которой крепятся модули основной камеры и этот самый дополнительный экран.
По слухам, Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащаться перископным модулем. В качестве главного датчика изображения будет выступать Sony IMX766 на 50 Мп. Будет в системе камер и широкоугольный модуль разрешением 48 Мп.
Что касается других характеристик, то Xiaomi Mi 11 Pro пророчат экран диагональю 6,81 дюйма разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.