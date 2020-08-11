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Журналисту грозит штраф в $1 млн за слив видео с распаковкой флагманского смартфона Xiaomi
Юбилейного флагмана
Сегодня Xiaomi представит юбилейный флагман Mi 10 Ultra. Но до анонса в сети появилось видео с распаковкой флагманского смартфона компании. Как оказалось, за это журналисту, который опубликовал ролик, грозит штраф в $1 млн.
Об этом рассказал инсайдер Ice Universe. В ролике автор показывал распаковку Xiaomi Mi 10 Ultra, комплект поставки смартфона, процесс первого включения и настройки. Журналист даже продемонстрировал камеру и 120-кратный зум телефона. Оригинальный ролик уже удалили, но в сети остались копии:
Сообщается, что журналист нарушил соглашение с Xiaomi о неразглашении. За это он должен будет компенсировать компании $1 млн.
А мы уже следим за презентацией Xiaomi и ждём, когда объявят смартфон.