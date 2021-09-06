Жёсткие испытания смартфонов Vivo с падениями, изломом корпуса и замораживанием попали на видео

Известно, что у Vivo расширен диапазон температур для тестов с -40 до 75 градусов по Цельсию. Также смартфоны должны пройти 10 тысяч циклов подключения и отключения кабеля от зарядного устройства для проверки портов.

Помимо этого, устройства бросают с высоты 1-1,5 метра, скатывают с горки более 300 раз, крутят 500 раз, оказывают давление около тысячи раз, нажимают на физические кнопки 150 тысяч раз подряд.

Понятно, что во время всех испытаний на свалку отправляются сотни смартфонов, которые их не выдержали. Может быть, это не экологично, но без испытаний устройств в индустрии не обходятся.