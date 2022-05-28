Значит всё делают правильно: смартфоны Samsung достигли пика популярности за 5 лет

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Значит всё делают правильно: смартфоны Samsung достигли пика популярности за 5 летВладея 24% рынка смартфонов
Производители смартфонов испытывают трудности с продажами устройств из-за ослабления спроса в сочетании с серьезными проблемами в цепочке поставок. Однако, как показала Counterpoint Research в своем новом отчете, Samsung - один из немногих брендов, показавших рост в апреле 2022 года.
Продажи смартфонов Samsung выросли на 9% в годовом исчислении в апреле, в то время как общий объем рынка смартфонов снизился на 8% в годовом исчислении и достиг самого низкого уровня с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.
Впечатляющие показатели южнокорейского бренда были обусловлены популярностью моделей серии Galaxy A в среднем сегменте и высококлассной линейки Galaxy S22 на рынке смартфонов премиум-класса.
Так, Samsung заняла 24% мирового рынка смартфонов в апреле 2022 года. Помимо этого уровень рыночной доли, зафиксированный в прошлом месяце, является 5-летним максимумом для Samsung. В последний раз она захватывала большую долю в апреле 2017 года, когда на смартфоны Galaxy пришлось 25% мировых продаж.