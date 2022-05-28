Значит всё делают правильно: смартфоны Samsung достигли пика популярности за 5 лет

Продажи смартфонов Samsung выросли на 9% в годовом исчислении в апреле, в то время как общий объем рынка смартфонов снизился на 8% в годовом исчислении и достиг самого низкого уровня с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Впечатляющие показатели южнокорейского бренда были обусловлены популярностью моделей серии Galaxy A в среднем сегменте и высококлассной линейки Galaxy S22 на рынке смартфонов премиум-класса.