Знакомый дизайн, лучше во всём: представлена раскладушка Xiaomi MIX Flip 2

Главная особенность — новый шарнир с тройным механизмом, который обеспечивает более ровное закрытие и минимальную складку на экране. Внешний экран стал немного больше и теперь занимает больше места на панели. Оба экрана поддерживают яркие цвета, частоту обновления до 120 Гц и максимальную яркость 3200 нит.

Смартфон работает на мощном процессоре Snapdragon 8 Elite и оснащён системой охлаждения с двумя испарительными камерами. Батарея увеличена до 5165 мАч, поддерживается быстрая зарядка — 67 Вт проводная и 50 Вт беспроводная.