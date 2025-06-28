Знакомый дизайн, лучше во всём: представлена раскладушка Xiaomi MIX Flip 2

Знакомый дизайн, лучше во всём: представлена раскладушка Xiaomi MIX Flip 2Стоит соответственно
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Главная особенность — новый шарнир с тройным механизмом, который обеспечивает более ровное закрытие и минимальную складку на экране. Внешний экран стал немного больше и теперь занимает больше места на панели. Оба экрана поддерживают яркие цвета, частоту обновления до 120 Гц и максимальную яркость 3200 нит.
Смартфон работает на мощном процессоре Snapdragon 8 Elite и оснащён системой охлаждения с двумя испарительными камерами. Батарея увеличена до 5165 мАч, поддерживается быстрая зарядка — 67 Вт проводная и 50 Вт беспроводная.
Камеры также улучшены: основная — 50 МП с широким углом, есть ультраширокоугольная 50 МП с автофокусом и макросъёмкой, а фронтальная — 32 МП с возможностью записи 4K видео.
Цена начинается от 6000 юаней (около 715 евро). В комплекте — кабель, зарядное устройство и чехол.