Знают что им важнее: Apple переработала страницу с покупкой iPhone

В новом дизайне по-прежнему используются две отдельные колонки для изображений и вариантов конфигурации. Однако изображения стали значительно крупнее. Такое решение кажется более удобным, особенно при просмотре различных цветовых вариантов смартфона.

Отметим, что страница с оформлением заказа MacBook, например, осталось с прежним дизайном.