Знают что им важнее: Apple переработала страницу с покупкой iPhone

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Знают что им важнее: Apple переработала страницу с покупкой iPhoneMacBook обделили
Компания Apple существенно переработала страницу оформления заказа iPhone на своем сайте. Новый дизайн включает в себя более крупные изображения, быстрый доступ к помощи при совершении покупок и многое другое.
Предыдущий дизайн процесса оформления заказа для iPhone представлял собой две колонки со статичными изображениями слева и опциями конфигурации справа. В новом дизайне больше внимания уделяется крупным изображениям и более изысканным возможностям, например, выбору смартфона для обмена.
В новом дизайне по-прежнему используются две отдельные колонки для изображений и вариантов конфигурации. Однако изображения стали значительно крупнее. Такое решение кажется более удобным, особенно при просмотре различных цветовых вариантов смартфона.
Отметим, что страница с оформлением заказа MacBook, например, осталось с прежним дизайном.