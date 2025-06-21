Несмотря на патриотичную рекламу, производить современные смартфоны полностью в Америке почти невозможно. Процессоры создаются за границей, дисплеи — в Корее, сборка — в Китае или Вьетнаме. Даже компания Purism, которая делает электронику в США, не может на 100% заявить, что её телефоны «Сделаны в Америке».

T1, по мнению аналитиков, скорее всего, является копией китайского смартфона Coolpad X100 или Revvl 7, продающегося в США за $ 200. Устройство T1 стоит $ 499 и имеет неплохие характеристики — большой AMOLED-экран, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ хранилища, но не указан даже производитель процессора.

Братья Трамп заявляют, что телефон «в будущем» будет собираться в США. Но по законам Федеральной торговой комиссии, использовать маркировку «Made in USA» можно только в случае, если почти все компоненты произведены и собраны в стране.