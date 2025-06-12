ZTE без шума представила бюджетный смартфон Blade A56

Blade A56 оснащён экраном IPS LCD диагональю 6,75 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В верхней части экрана — каплевидный вырез под фронтальную камеру на 8 МП.

Внутри установлен процессор Unisoc T606, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD. Основная камера — 13 МП, плюс два дополнительных сенсора по 0,08 МП.

Работает устройство на Android 15. Ёмкость аккумулятора — 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 10 Вт.

Смартфон будет доступен в двух цветах — чёрный (Celestial Black) и золотистый (Floating Gold). Цены и дата начала продаж пока не объявлены.