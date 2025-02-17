ZTE Blade V70 Max получил 6,9-дюймовый дисплей и аккумулятор на 6 000 мАч

Опубликовано 17 февраля 2025, 10:301 мин.
ZTE Blade V70 Max получил 6,9-дюймовый дисплей и аккумулятор на 6 000 мАчС таким, да в поход
ZTE официально представила Blade V70 Max — новинку в линейке своих смартфонов. Он оснащен большим 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 50 МП. Телефон питается от аккумулятора емкостью 6 000 мАч, поддерживающего проводную зарядку мощностью 22,5 Вт и рассчитанного на 800 циклов зарядки до снижения заряда батареи до 80%.
© ZTE
Blade V70 Max имеет класс защиты от пыли и брызг IP54 и прошел испытания на устойчивость к падениям с высоты 1,5 метра. Он работает под управлением ОС ZTE MyOS, основанной на Android, и обещает бесперебойную работу в течение четырех лет. Телефон также оснащен функцией Live Island 2.0, аналогичной Dynamic Island Apple.
На данный момент ZTE не раскрывает более подробную информацию об устройстве, но вскоре она может появиться.
Источник:GSMArena
Автор:Максим Многословный
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