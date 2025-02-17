ZTE Blade V70 Max получил 6,9-дюймовый дисплей и аккумулятор на 6 000 мАч

Blade V70 Max имеет класс защиты от пыли и брызг IP54 и прошел испытания на устойчивость к падениям с высоты 1,5 метра. Он работает под управлением ОС ZTE MyOS, основанной на Android, и обещает бесперебойную работу в течение четырех лет. Телефон также оснащен функцией Live Island 2.0, аналогичной Dynamic Island Apple.

На данный момент ZTE не раскрывает более подробную информацию об устройстве, но вскоре она может появиться.