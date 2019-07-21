ZTE показала новый вариант смартфона с двумя экранами

Описание нового смартфона с двумя экранами нашли в свежей патентной заявке ZTE. Второй экран у аппарата расположен на задней панели в верхней части корпуса. Навскидку он занимает примерно 35% панели. Это меньше, чем было у Nubia X, но, например, больше, чем у Meizu Pro 7.

Подробной информации о назначении второго экрана в патенте не указано. Впрочем, не стоит рассчитывать на какие-то необыкновенные опции. Скорее всего, если ZTE и выпустит описанный в документе смартфон, то он не станет очень популярным так же, как и Nubia X.