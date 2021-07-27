ZTE представила флагманский смартфон с полностью невидимой селфи-камерой

В новом смартфоне ZTE сделала подэкранную камеру по-настоящему невидимой. Это первый раз, когда такая камера используется вместе с дисплеем плотностью 400 PPI. При этом область над камерой пропускает больше света. Фронтальный датчик имеет разрешение 16 Мп.

Сам экран тут поддерживает частоту обновления 120 Гц. Его диагональ составляет 6,92 дюйма. В качестве аппаратной основы ZTE Axon 30 выступает процессор Qualcomm Snapdragon 870G. Основная камера устройства включает в себя датчик на 64 Мп, ультраширик, макролинзу и сенсор глубины. Телефон может работать в сетях 5G.

Смартфон оснащён аккумулятором на 4200 мАч. Есть поддержка быстрой 55-Вт зарядки.