ZTE привезла в Россию недорогой смартфон с тройной камерой

ZTE утверждает, что новый смартфон очень тонкий. Его можно купить в трёх цветах — «синий лёд», «аквамарин» и «серый металлик». Диагональ экрана устройства составляет 6,52 дюйма.

В основной камере есть три датчика изображения. Главный модуль тут характеризуется разрешением 16 Мп. Дополнительные модули — 8-мегапиксельный и 2-мегапиксельный для измерения глубины. Камера использует технологии искусственного интеллекта для улучшения снимков. Фронталка в ZTE Blade A71 8-мегапиксельная.

Смартфон питает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Устройство работает под управлением операционной системы Android 11.

Новинку можно купить в сети магазинов «Связной», «Ситилинк», «М.Видео» по ориентировочной цене 10 990 рублей.