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Сегодня в 14:38

ZTE привезла в Россию новый смартфон за 2500 рублей по акцииПродаётся в магазинах «МегаФона»

ZTE представила на российском рынке смартфон ZTE Blade A31 Lite. Это устройство начального уровня по невысокой цене.

ZTE Blade A31 Lite работает в сетях 4G LTE, оснащён 5-дюймовым экраном FWVGA+ с соотношением сторон 18:9. Устройство работает на четырёхъядерном процессоре, объём хранилища составляет 32 ГБ.

На смартфоне установлена облегчённая операционная система Android 11 (Go edition). Питает его батарея ёмкостью 2000 мАч с функцией интеллектуального энергосбережения. Есть у ZTE Blade A31 Lite и камеры — основная разрешением 8 Мп и фронтальная разрешением 5 Мп.

ПроцессорSC9832E, четырёхъядерный, 1,4 ГГц
Экран5.0 FWVGA+ 18:9
Аккумулятор2000 мАч
Операционная системаAndroid 11 (Go Edition）
Память1 ГБ + 32 ГБ
Размеры137,35 х 67,5 х 10 мм
Вес143 г
КамераОсновная: 8 Мп FF (интерполируется от 5 Mп FF)
Фронтальная: 5 Мп FF (интерполируется от 2 Мп FF)
РазъёмыMicro USB, разъём для наушников 3,5 мм, Micro SD
ДополнительноGPS, WiFi 2.4G 802.11 /b/g/n/, BT 4.2, акселерометр, VOLTE, поддержка двух SIM-карт
Цвет корпусаСерый, синий

Купить новинку можно эксклюзивно в магазинах «МегаФон» по акционной цене 2490 рублей. Чтобы участвовать в акции, нужно купить тариф линейки «БезПереплат!» и оплатить 3 месяца связи. Без акции смартфон оценён в 5490 рублей.