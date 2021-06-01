ZTE Blade A31 Lite работает в сетях 4G LTE, оснащён 5-дюймовым экраном FWVGA+ с соотношением сторон 18:9. Устройство работает на четырёхъядерном процессоре, объём хранилища составляет 32 ГБ.

На смартфоне установлена облегчённая операционная система Android 11 (Go edition). Питает его батарея ёмкостью 2000 мАч с функцией интеллектуального энергосбережения. Есть у ZTE Blade A31 Lite и камеры — основная разрешением 8 Мп и фронтальная разрешением 5 Мп.