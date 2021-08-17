ZTE случайно прорекламировала Xiaomi на постере

Как пишет Gizchina, кто-то счёл, что ZTE сошла с ума. Однако на самом деле слово «Xiaomi» на плакате означало совсем не название всем известной компании. Это термин также обозначает зерно, которое едят китайцы.

«Xiaomi», или 小米, можно перевести как пшено или просо. В некоторых вариантах перевода это ещё означает «маленький рис». В любом случае это что-то съедобное.

Интерпретировать изначальный смысл плаката ZTE сложно, но очевидно, что компания не намеревалась рекламировать своего конкурента Xiaomi.