ZTE выпустила беспрецедентно дешевый складной смартфон за 265 долларов

Не ожидайте от Libero Flip компонентов высшего класса, но для своей цены он обладает достойными характеристиками. Он демонстрирует 6,9-дюймовый OLED-дисплей, работающий на процессоре среднего уровня Snapdragon 7 Gen 1 и 6 ГБ оперативной памяти. Объем памяти составляет 128 ГБ, а для поддержания работоспособности используется аккумулятор емкостью 4 310 мАч.

Libero Flip имеет дизайн «раскладушки». В закрытом состоянии на небольшом 1,43-дюймовом дисплее отображаются уведомления и быстрый доступ к функциям. Телефон оснащен двойной камерой, расположенной в кольце вокруг внешнего дисплея.

Несмотря на свою бюджетность, Libero Flip поставляется с Android 13 из коробки. Хотя в нем отсутствует беспроводная зарядка, это небольшое уступка, учитывая цену.

Переломный момент для складных устройств? Хотя его доступность за пределами Японии остается неопределенной, Libero Flip является убедительным свидетельством того, что складные телефоны могут быть дешевыми.