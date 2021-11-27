ZTE выпустит сразу три смартфона с новейшим флагманским процессором

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ZTE выпустит сразу три смартфона с новейшим флагманским процессоромSnapdragon 8 Gen 1
30 ноября производитель процессоров Qualcomm должен представить новый топовый чипсет под непривычным названием Snapdragon 8 Gen 1. По традиции, гонка за вывод на рынок первого устройства с новым процессором уже началась, в ней соревнуются Xiaomi и Motorola. Интересные планы есть и у ZTE.
Согласно новой утечке, ZTE выпустит сразу три смартфона на новом флагманском чипе Qualcomm. Это будут игровые модели nubia Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro, а также nubia Z40. При этом текущая флагманская модель nubia Z30 Pro была анонсирована совсем недавно, ещё в мае. Поэтому пока неясно, появится ли Z40 в ближайшее время.
Пока характеристики вышеперечисленных смартфонов достоверно не известны.
Источник: GSMArena