ZTE выпустит сразу три смартфона с новейшим флагманским процессором

Согласно новой утечке, ZTE выпустит сразу три смартфона на новом флагманском чипе Qualcomm. Это будут игровые модели nubia Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro, а также nubia Z40. При этом текущая флагманская модель nubia Z30 Pro была анонсирована совсем недавно, ещё в мае. Поэтому пока неясно, появится ли Z40 в ближайшее время.

Пока характеристики вышеперечисленных смартфонов достоверно не известны.