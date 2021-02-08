Зум в камерах флагманского Samsung S21 Ultra проверили ночной съёмкой

Напомним, Samsung Galaxy S21 Ultra оснащён основным датчиком изображения на 108 Мп, ультраширокоугольным модулем с сенсором на 12 Мп, телеобъективами на 10 Мп. Смартфон может снимать видео в качестве 8K.

В России цены на Samsung Galaxy S21 Ultra начинаются со 115 тысяч рублей. Продажи стартовали в прошлую пятницу.