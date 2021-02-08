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Зум в камерах флагманского Samsung S21 Ultra проверили ночной съёмкой
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Интернет-инсайдер Ice Universe продемонстрировал примеры фото, сделанные на новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra в режиме увеличения. Интереснее всего здесь то, что съёмка велась ночью.
Ice Universe рассказал, что ночью внезапно пошёл снег. Инсайдер решил проверить ночной режим S21 Ultra на сцене за окном. При съёмке использовался 0,6-кратный, 3-кратный и 10-кратный зум.
Напомним, Samsung Galaxy S21 Ultra оснащён основным датчиком изображения на 108 Мп, ультраширокоугольным модулем с сенсором на 12 Мп, телеобъективами на 10 Мп. Смартфон может снимать видео в качестве 8K.
В России цены на Samsung Galaxy S21 Ultra начинаются со 115 тысяч рублей. Продажи стартовали в прошлую пятницу.