Зумеры предпочли T2 остальным мобильным операторам

Опубликовано 13 декабря 2024, 14:591 мин.
Зумеры предпочли T2 остальным мобильным операторамТоп мобильных операторов среди представителей поколения Z в 2024 году
Tele2, теперь известный как T2, оказался самым популярным мобильным оператором среди пользователей в возрасте 14−28 лет в 2024 году, согласно исследованию Blink. Опрос показал, что 31% пользователей поколения Z предпочитают T2.
За ним следует МТС с 27%, а третье место занимает МегаФон — 17%. У Билайна — 15%, у T-Mobile — 5%, а на долю Yota приходится 4%. Более мелкие операторы, включая MOTIV, Phoenix, Volna Mobile и Win Mobile, занимают менее 1% рынка в совокупности.
Исследование также выявляет региональные предпочтения. Tele2 доминирует в Курской области, где его услугами пользуются 80% местных зумеров. МТС имеет сильные позиции в южных и восточных регионах, лидируя в Северной Осетии с 63%. МегаФон особенно популярен в Самарской области, где его доля составляет 66%.