Зумеры предпочли T2 остальным мобильным операторам

За ним следует МТС с 27%, а третье место занимает МегаФон — 17%. У Билайна — 15%, у T-Mobile — 5%, а на долю Yota приходится 4%. Более мелкие операторы, включая MOTIV, Phoenix, Volna Mobile и Win Mobile, занимают менее 1% рынка в совокупности.

Исследование также выявляет региональные предпочтения. Tele2 доминирует в Курской области, где его услугами пользуются 80% местных зумеров. МТС имеет сильные позиции в южных и восточных регионах, лидируя в Северной Осетии с 63%. МегаФон особенно популярен в Самарской области, где его доля составляет 66%.