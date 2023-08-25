Зумеры в России отказались от смартфонов Samsung ради Xiaomi

Анализировались данные абонентов 16-25 лет. В списке самых используемых смартфонов доминируют смартфоны Apple: iPhone 11, iPhone XR, iPhone 13, iPhone 12 и Xiaomi Redmi 9A составляют первую пятерку. Примечательно, что популярность iPhone 13 значительно выросла за год, поднявшись в рейтинге на 15 позиций. У девушек в топ-10 входят исключительно модели Apple, а у мужчин наряду с iPhone присутствуют Xiaomi Redmi, Poco и другие.

Исследование также рассмотрело использование планшетов и показало, что iPad Air и Samsung Galaxy Tab A7 Lite завоевали популярность среди зумеров, а Huawei MediaPad T3 10 сместился на третье место.