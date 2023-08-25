Зумеры в России отказались от смартфонов Samsung ради Xiaomi

Зумеры в России отказались от смартфонов Samsung ради XiaomiНо iPhone все еще в лидерах
Анализ тенденций использования смартфонов современными молодыми людьми, или «зумерами», проведенный компанией Yota, показал, что Xiaomi Redmi 9A вошел в топ-5 самых популярных смартфонов среди них, обогнав Samsung Galaxy A51. iPhone 11 сохраняет лидерство среди пользователей в возрасте 16-25 лет, как и планшет iPad Air, который становится фаворитом среди молодых пользователей.
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Анализировались данные абонентов 16-25 лет. В списке самых используемых смартфонов доминируют смартфоны Apple: iPhone 11, iPhone XR, iPhone 13, iPhone 12 и Xiaomi Redmi 9A составляют первую пятерку. Примечательно, что популярность iPhone 13 значительно выросла за год, поднявшись в рейтинге на 15 позиций. У девушек в топ-10 входят исключительно модели Apple, а у мужчин наряду с iPhone присутствуют Xiaomi Redmi, Poco и другие.
Исследование также рассмотрело использование планшетов и показало, что iPad Air и Samsung Galaxy Tab A7 Lite завоевали популярность среди зумеров, а Huawei MediaPad T3 10 сместился на третье место.