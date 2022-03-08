10 лучших портативных колонок 2022 года

Фото, видео и аудио
Сегодня в 14:48
2 мин.
10 лучших портативных колонок 2022 годаПо версии издания BBC Science Focus Magazine
Портативная колонка может пригодиться и на вечеринке, и на пикнике, и в дороге. В статье авторы журнала BBC Science Focus предлагают 10 моделей таких колонок, на которые стоит обратить внимание в 2022 году.
Портативная колонка - довольно универсальная вещь. Она может пригодиться во многих ситуациях, если вам захочется послушать любимые песни. Ниже - модели, которые могут считаться лучшими по времени работы и качеству звука.
Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
- Anker Soundcore Mini. Несмотря на небольшой размер, эта колонка может воспроизводить музыку в течение 15 часов. Bluetooth-соединение со смартфоном здесь будет работать на расстоянии до 20 метров. Предлагает производитель также различные цветовые варианты на выбор, включая золотой и серый.
- JBL Flip Essential. Это прочный динамик, оснащённый водонепроницаемым корпусом. Также время работы у него составляет 12 часов. Обладает устройство и функцией громкой связи с шумоподавлением и эхоподавлением.
- Sony SRS-XB13. Оснащена колонка защитой от воды и пыли. Она обеспечивает объёмное звучание, имеет процессор диффузии звука. Время работы динамика - до 16 часов. Есть несколько цветов устройства на выбор.
- HYPERBOOM. Позволяет получить колонка мощный звук с возможностью настройки его воспроизведения и параметров. Также динамик можно соединить с другими колонками из линейки BOOM при помощи приложения. Дальность Bluetooth-соединения здесь - 45 метров.
- Marshall Emberton. В целом может работать динамик до 20 часов, при воспроизведении песен - до 11 часов. Весит он всего 700 граммов, а также обладает звуком, который распространяется вокруг на 360 градусов. Корпус у колонки при этом - водонепроницаемый.
- Samsung Slim Rechargeable Bluetooth Speaker. Такая колонка отличается водонепроницаемостью и отличным звуком. Имеется здесь также встроенный аккумулятор, который можно перезаряжать.
- Roam. У этого динамика есть защита от воды и ударов. Его можно подключать к устройствам как через Bluetooth, так и через Wi-Fi. Кроме того, в приложении Sonos есть функция Trueplay, позволяющая автоматически адаптировать звук под окружение.
- BEOLIT 20. Эта колонка даёт до восьми часов воспроизведения музыки. Также её можно подключить ко второму динамику Beolit 20 или Beolit 17. Обладает динамик также возможностью зарядки смартфона во время проигрывания песен - при совместимости устройства с QI.
- Bose Portable Smart Speaker. Обеспечивает динамик до 12 часов автономной работы. Также он оснащён 360-градусным звуком и удобной ручкой для переноски.
- LG XBOOMGO. Благодаря технологии Meridian колонка позволяет получить отличный звук. Кроме того, динамик водонепроницаем и может работать до 10 часов. Также использовать его можно через Bluetooth для приёма звонков со смартфона.
Источник: BBC Science Focus Magazine