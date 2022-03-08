10 лучших портативных колонок 2022 года

Портативная колонка - довольно универсальная вещь. Она может пригодиться во многих ситуациях, если вам захочется послушать любимые песни. Ниже - модели, которые могут считаться лучшими по времени работы и качеству звука.

Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами британского издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.