13 лет истории самых просматриваемых видео на YouTube собрали в одном ролике

В самом начале 2006 года наиболее просматриваемым роликом был Myspace — THE MOVIE! с 2 791 321 просмотрами. Затем его резко сменила запись главной темы в «Покемонах». После этого в лидерах списка мы видим музыкальные клипы: то Джастина Бибера, то PSY с Gangnam Style. На момент 21 мая 2019 года самым популярным видео остаётся клип на песню Despacito с более, чем 6 миллиардами просмотров.