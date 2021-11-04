14 лучших камер для путешественников

Авторы DPReview включили в подборку камеры для разных целей. Они подойдут как для тех, кто собирается посетить новые места, чтобы запечатлеть прекрасные виды, так и для желающих провести время с семьёй и сделать снимки на память. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.

1. Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII

Лучшее для семейных поездок

Стоимость: от $1,198

Компактная камера с длинным зум-объективом, которая делает отличные снимки, хоть и стоит недёшево. Здесь одна из лучших систем автофокусировки, есть возможность снимать видео в 4К с передискретизацией, а также передавать все файлы на телефон через Wi-Fi. Правда, разобраться с интерфейсом сразу может быть сложно, держать в руках её тоже не совсем удобно.