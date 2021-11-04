14 лучших камер для путешественников

14 лучших камер для путешественниковДля поездок с семьёй и путешествий в одиночку
Авторы DPReview включили в подборку камеры для разных целей. Они подойдут как для тех, кто собирается посетить новые места, чтобы запечатлеть прекрасные виды, так и для желающих провести время с семьёй и сделать снимки на память. Обращаем ваше внимание, что рейтинг составлен журналистами зарубежного издания с учётом продающихся в их стране моделей. Российские реалии могут отличаться от представленной картины.
1. Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII
Лучшее для семейных поездок
Стоимость: от $1,198
Компактная камера с длинным зум-объективом, которая делает отличные снимки, хоть и стоит недёшево. Здесь одна из лучших систем автофокусировки, есть возможность снимать видео в 4К с передискретизацией, а также передавать все файлы на телефон через Wi-Fi. Правда, разобраться с интерфейсом сразу может быть сложно, держать в руках её тоже не совсем удобно.
2. Sony a7C
Лучшее для путешествий
Стоимость: от $1,798
По габаритам она гораздо больше предыдущей модели, однако это самый маленький вариант, если вам необходима хорошая стабилизация изображения и полнокадровый датчик. Фотоаппарат оснащён отличной системой автофокусировки, функцией съёмки качественного видео в 4К, долговечным аккумулятором. Объектив здесь небольшой, но при этом имеет довольно ограниченный диапазон. Если вам не нужна вспышка и вы ищете похожую на Sony a7C модель, то можете присмотреться к Nikon Z5. По качеству у него фотографии получаются примерно такими же, а стоит он дешевле.
3. Canon PowerShot G5 X Mark II
Стоимость: $899,99
Это компактная камера с поддержкой 4K 30 к/с, объективом с фокусным расстоянием 24-120 мм, выдвижным видоискателем и хорошо продуманными элементами управления. Это делает её подходящей для поездок. Время автономной работы здесь не такое большое, зато скорость серийной съёмки вас порадует. Также во время серийной съёмки аппарат не способен фокусироваться на объекте. В случае если вы хотите иметь возможность дополнительно подключать микрофон к камере, вам придётся искать другую модель: такого разъёма здесь нет.
4. Canon PowerShot G7 X Mark III
Стоимость: от $749,99
С помощью этой модели вы сможете вести прямые трансляции на YouTube в 4К 30 к/с, к тому же у неё есть специальное гнездо для микрофона. Вообще благодаря понятным элементам управления и расширенным функциям фото- и видеосъёмки этот фотоаппарат будет отличным помощником как для фотографов, так и для видеооператоров. Приятно порадует пользователей быстрая серийная съёмка. Но если вы хотите иметь хороший широкоугольный объектив, то лучше за ту же цену купить другу. камеру.
5. Fujifilm X100V
Стоимость: от $1,399
Камера позволит вам снимать фото и видео в любом удобном положении благодаря наклоняющемуся дисплею. Кроме этого, нужно отметить отличное качество сборки, множество функций, связанных с записью видеороликов (возможность подключения наушников и микрофона, инструменты для настройки экспозиции и фокусировки). В то же время стабилизации здесь нет. А ещё автофокус у устройства довольно медленный.
6. Panasonic Lumix DC-FZ1000 II
Стоимость: от $747,99
Один из лучших фотоаппаратов с большим зумом для энтузиастов. Он оснащён 1-дюймовым сенсором и стабилизированный объективом 25-400 мм, а также сенсорным дисплеем, дополнительными кнопками управления, Bluetooth. Автофокус здесь очень отзывчив, но при фокусировке заметно «дрожание». Есть поддержка 4К, но при переходе в этот режим угол обзора значительно сужается.
- Panasonic Lumix DC-ZS200 (TZ200)
Стоимость: от $697,99
Это камера с возможностью 15-кратного увеличения, с 1-дюймовым датчиком, электронным видоискателем и отзывчивым сенсорным дисплеем. Объектив с фокусным расстоянием 24-360 мм помещён в компактный корпус. При этом максимальное значение диафрагмы (выдержки) меньше, чем у большинства аналогов. Ещё из плюсов - возможность снимать видео в 4К, правда, при этом придётся смириться с кадрированием (обрезкой) изображения в 1,5 раза. При этом нужно понимать, что фото могут на Panasonic Lumix DC-ZS200 не очень чёткими.
8. Sony Cyber-shot RX10 III
Стоимость: от $1,399,99
Компактная камера с большим зумом, которая может похвастаться 20-мегапиксельным 1-дюймовым «многослойным» CMOS-датчиком и множеством функций, связанных со съёмкой фото и видео. Благодаря ей вы получите снимки и видеоролики отличного качества, в том числе снятые в разных режимах (высокоскоростная съёмка, макросъёмка и пр.). Есть здесь поддержка 4К и OLED-видоискатель с высоким разрешением. Однако сама по себе камера довольно тяжёлая, а автофокус у неё не такой быстрый и точный, как у моделей-конкурентов.
9. Sony Cyber-shot DSC-RX100 VI
Стоимость: от $1,098
Сочетает впечатляющие характеристики и регулируемый гибкий объектив в компактном корпусе. Правда, стоит она очень дорого. Также здесь вы найдёте зум 24-200 мм, 1-дюймовый сенсор Stacked CMOS, который может снимать со скоростью 24 кадра в секунду. Камера обладает расширенной функциональностью в плане видеосъёмки (в том числе есть поддержка 4К с передискретизацией), первоклассной автофокусировкой. Однако объектив модели пропускает меньше света по сравнению с его предшествующей версией камеры.
10. Canon EOS M50 II
Стоимость: от $699,99
Компактная беззеркалка с датчиком изображения APS-C 24 МП, автофокусом Canon Dual Pixel и креплением для объектива EF-M. В целом можно сказать, что это простая в использовании модель со стильным дизайном. Характеристики её не назовёшь впечатляющими (множество ограничений при съёмке в 4К, не особо большое время работы без подзарядки, ограниченный выбор объективов), однако он способен выдавать снимки хорошего качества, а система автофокусировки работает очень быстро. Если же вам нужно устройство, которое отлично снимает в 4К, то это однозначно плохой выбор.
11. Fujifilm X-E4
Стоимость: от $849
Быстрая беззеркальная камера среднего класса с 26-мегапиксельным BSI-CMOS-сенсором. Это один из самых маленьких фотоаппаратов с байонетом Fujifilm X на рынке. Он подойдёт для тех, кто ищет компактное устройство со сменным объективом. Fujifilm X-E4 способен похвастаться отличным качеством снимков, высокой скоростью серийной съёмки с автофокусом, а также наличием формата видео F-Log.
12. Fujifilm X-T200
Стоимость: от $699
Бюджетная беззеркальная камера с 24-мегапиксельным датчиком APC-C, огромным 3,5-дюймовым сенсорным экраном и возможностью снимать высококачественное видео в 4K. Простой и понятный интерфейс, хорошее качество фотографий, широкий набор функций позволяют назвать эту модель идеальной по соотношению цены и качества.
13. Nikon Z5
Стоимость: от $1,296,95
Одна из самых недорогих полноформатных камер начального уровня из существующих. Она оснащена стабилизированным 24-мегапиксельным CMOS-чипом с фазовым автофокусом, заключённым в прочный, лучший в своём классе корпус. Ориентировано устройство в большей степени на фотосъёмку. При записи видео в 4К кадр будет «обрезаться». Однако если для вас видеосъёмка не важна, то эта модель будет отличным выбором.
14. Olympus OM-D E-M10 IV
Стоимость: от $599
Компактный фотоаппарат с сенсором формата Micro 4/3, датчиком 20 МП и 5-осевой стабилизацией изображения. Понравится любителям селфи благодаря подвижному ЖК-дисплею с понятным интерфейсом. В целом камера обладает довольно посредственными характеристиками. По качеству фотографий и работе автофокуса она не превосходит конкурентов. Из особенностей - портативность, внутренняя стабилизация, большой выбор объективов.