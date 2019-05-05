16 лет работы телескопа «Хаббл» собрали на одном фото

Космический телескоп «Хаббл» был запущен на орбиту Земли 24 апреля 1990 года. Это совместный проект NASA и ESA. Благодаря отсутствию влияния атмосферы на высоте 569 км, телескоп может делать качественные снимки далёких небесных объектов. Его разрешающая способность в 7—10 раз выше, чем у наземных аппаратов.
На снимке видны даже самые тусклые и далёкие галактики, которые человек не в состоянии заметить. Телескоп снимает объекты в ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном диапазоне, поэтому может то, на что не способен человеческий глаз.
Особенность снимка в том, что рассмотреть все его детали можно только при многократном увеличении. При печати полный размер изображения равен 2,16 метра. Чтобы позумить оригинал, перейдите по этой ссылке. Каждая светлая точка на снимке — это галактика.
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