20 часов непрерывной работы: представлены наушники Redmi Buds 4 Youth Edition

Redmi Buds 4 Youth Edition внешне похожи на Apple AirPods. Наушники защищены от пыли и брызг по стандарту IP54. Имеется сенсорное управление через стержень наушников. Они оснащены 12-мм динамическим драйвером. Redmi Buds 4 Youth Edition получили Bluetooth 5.3 и режим низкой задержки.

Xiaomi обещает, что наушники могут работать до 20 часов с чехлом. Каждый наушник отдельно рассчитан на пять часов использования. Аудиоустройство можно зарядить через порт USB-C.

Цена Redmi Buds 4 Lite составляет 139 юаней (1400 рублей по текущему курсу).