80% наушников Apple AirPods в России оказались подделками

Авторы исследования рассказали, что поддельные наушники можно купить по три тысячи рублей за штуку, а потом перепродать их по официальной стоимости Apple — от 17 тысяч рублей. Маржинальность между фейком и оригиналом составляет почти 600%. По словам специалистов «ДамПродам», отличить оригинальные AirPods от поддельных смогут единицы.

Сообщается, что при подключении неоригинальных наушников к iPhone, ничего необычного не произойдёт. Серийный номер тоже не даёт гарантий, что AirPods не подделка. Различия есть только в качестве звука и работе системы шумоподавления, но заметить их могут только опытные пользователи.

Авторы уточнили, что точные цифры объёма продаж AirPods в России назвать невозможно. Дело в том, что наушники под этим брендом не только официальные реселлеры, но и небольшие магазины.