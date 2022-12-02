А такое вы видели? Huawei выпустит часы с «секретом» — встроенными наушниками

19:56, 02 декабря 2022
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А такое вы видели? Huawei выпустит часы с «секретом» — встроенными наушникамиСтранный гаджет
В китайской соцсети Weibo компания Huawei подтвердила, что выпустит на рынок необычное устройство — Huawei Watch Buds, или умные часы со встроенными беспроводными наушниками.
Фото: HuaweiCentral
Сами часы похожи на Huawei Watch 3. К сожалению, подробностей пока не так много, нет информации о том, какую производительность или время автономной работы можно ожидать от устройства. Сами часы работают под управлением HarmonyOS.
HuaweiCentral
Стоит отметить, что наушники не похожи ни на какие предыдущие продукты Huawei, они имеют простой чёрно-серебристый дизайн.