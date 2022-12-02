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19:56, 02 декабря 2022
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А такое вы видели? Huawei выпустит часы с «секретом» — встроенными наушниками

Странный гаджет

В китайской соцсети Weibo компания Huawei подтвердила, что выпустит на рынок необычное устройство — Huawei Watch Buds, или умные часы со встроенными беспроводными наушниками.

А такое вы видели? Huawei выпустит часы с «секретом» — встроенными наушниками

Фото: HuaweiCentral

Сами часы похожи на Huawei Watch 3. К сожалению, подробностей пока не так много, нет информации о том, какую производительность или время автономной работы можно ожидать от устройства. Сами часы работают под управлением HarmonyOS.

А такое вы видели? Huawei выпустит часы с «секретом» — встроенными наушниками

HuaweiCentral

Стоит отметить, что наушники не похожи ни на какие предыдущие продукты Huawei, они имеют простой чёрно-серебристый дизайн.

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