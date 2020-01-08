AirPods Pro оказались отлично совместимы с iPhone десятилетней давности

iPhone 6s — это модель 2015 года выпуска, а iPhone 3GS — 2009. Несмотря на внушительную цифру в десять лет, смартфон всё ещё можно использовать с новейшими наушниками.

Об этом поведал один из владельцев iPhone 3GS. Он подключил AirPods Pro к телефону, и все заработало. Функционировала даже технология активного шумоподавления: достаточно было нажать и удерживать датчик нажатия на основе наушника.

В целом, ничего удивительного в этом нет. Ведь AirPods Pro остаются устройством, которое работает через Bluetooth. Странно то, что Apple не указала все совместимые модели на своём сайте.