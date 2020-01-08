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AirPods Pro оказались отлично совместимы с iPhone десятилетней давности
Хотя Apple этого не обещала
Осенью Apple представила новые беспроводные AirPods Pro с технологией активного шумоподавления. В спецификациях наушников указано, что они совместимы с моделями iPhone SE, 6s и выше. Однако, как оказалось, AirPods могут нормально работать и со стареньким iPhone 3GS.
iPhone 6s — это модель 2015 года выпуска, а iPhone 3GS — 2009. Несмотря на внушительную цифру в десять лет, смартфон всё ещё можно использовать с новейшими наушниками.
Об этом поведал один из владельцев iPhone 3GS. Он подключил AirPods Pro к телефону, и все заработало. Функционировала даже технология активного шумоподавления: достаточно было нажать и удерживать датчик нажатия на основе наушника.
В целом, ничего удивительного в этом нет. Ведь AirPods Pro остаются устройством, которое работает через Bluetooth. Странно то, что Apple не указала все совместимые модели на своём сайте.