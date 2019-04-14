Amazon может запустить бесплатный музыкальный сервис

Пользователи получат доступ к ограниченному каталогу, но зато смогут бесплатно проигрывать песни на смарт-колонках Echo. Пока размер каталога с песнями неизвестен, однако источники сообщают, что несколько музыкальных лейблов уже готовы сотрудничать с компанией.

Amazon новость никак не прокомментировала. Журналисты пишут, что представить новый сервис компания может уже на следующей неделе. Напомним, сейчас на смарт-колонках Amazon Echo доступно воспроизведение музыки из аккаунта пользователя в Amazon Music и на стриминговых сервисах Pandora и Spotify. Подписка на Spotify стоит $9,99 в месяц. Летом ожидается запуск сервиса в России.