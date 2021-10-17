Аналитик: Apple представит новые наушники AirPods 3 уже 18 октября

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Аналитик: Apple представит новые наушники AirPods 3 уже 18 октябряКогда-то это должно случиться
18 октября состоится очередная презентация Apple. На ней ждут новые MacBook Pro и Mac mini. Как утверждает аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives), который не в первый раз делает такие прогнозы, на мероприятии представят и третье поколение беспроводных наушников AirPods.
Айвз утверждает, что новые AirPods 3 получат дизайн, как у AirPods Pro. Это значит, что у них должна быть укороченная «ножка». Несмотря на сходства со старшей моделью, у AirPods 3 не будет поддержки технологии активного шумоподавления. Apple сохранит эту «фишку» для Pro-наушников.
Сообщается также, что новые AirPods обеспечат улучшенное качество звука и, возможно, получат зарядный чехол поменьше. Компания Wedbush проверила цепочку поставок и заявляет, что беспроводные наушники уже изготовлены и готовы к поставкам.
Сколько будут стоить AirPods 3, пока непонятно. Компания может как удешевить модель, так и сделать её дороже по сравнению с AirPods 2.