Аналитик заявил, что Apple не выпустит в этом году беспроводные наушники AirPods нового поколения

Сообщается, что массовое производство AirPods третьего поколения планируется в конце 2020 года, а выпуск на рынок — в первом квартале 2021.

Что касается AirPods Pro, то второе поколение этих наушников, как пишет GSMArena, можно ждать только в первом квартале 2022 года.

Куо также сообщил, что на рынок могут выйти новые модели Beats. Кроме того, по информации аналитика, спрос сильно сместился с обычных AirPods второго поколения к AirPods Pro, несмотря на высокую цену последних.