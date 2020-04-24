Фото, видео и аудио
Вчера 16:05
Аналитик заявил, что Apple не выпустит в этом году беспроводные наушники AirPods нового поколения
А новые AirPods Pro и вовсе не стоит ждать раньше 2022 года
Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) заявил, что Apple не выпустит в этом году беспроводные наушники AirPods нового поколения. Ожидать их стоит не раньше, чем в первом квартале 2021 года.
Сообщается, что массовое производство AirPods третьего поколения планируется в конце 2020 года, а выпуск на рынок — в первом квартале 2021.
Что касается AirPods Pro, то второе поколение этих наушников, как пишет GSMArena, можно ждать только в первом квартале 2022 года.
Куо также сообщил, что на рынок могут выйти новые модели Beats. Кроме того, по информации аналитика, спрос сильно сместился с обычных AirPods второго поколения к AirPods Pro, несмотря на высокую цену последних.