Anker привёз в Россию TWS-наушники с хорошей автономностью и аудиофильским звуком LDAC

Наушники могут похвастаться двумя динамическими драйверами, выровненными по одной оси. Кодек LDAC позволяет транслировать звук в высоком разрешении с детализацией в среднем, в три раза выше, чем у остальных кодеков.

Также в Liberty 4 встроен гироскоп, который позволяет улавливать каждое движение пользователя и корректировать звучание ради ощущения объёмного 360-градусного звука. Система активного шумоподавления (ANC) убирает практически все внешние шумы.

Интересно также, что наушники могут отслеживать частоту сердечных сокращений. Можно, например, узнать, какие треки заставляют ваше сердце биться чаще. Liberty 4 могут работать без подзарядки 9 часов в обычном режиме, 7 часов — с шумоподавлением или 5 — в режиме разговора. Кейса хватает ещё на три полных зарядки. Так, в сумме время автономной работы может составить 28 часов.

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