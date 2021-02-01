Apple будет выпускать наушники на компонентах тайваньской MediaTek

У Apple сейчас есть бизнес по выпуску наушников под брендом Beats и наушников AirPods. Компания выбрала MediaTek, чтобы тот изготавливал для неё некоторые компоненты. Правда, какие именно, пока неясно.

Отраслевые источники считают, что первый заказ в рамках партнёрства будет поставлен в период с февраля по март 2021 года. Отмечается, что Apple расширяет ассортимент собственных фирменных наушников и наушников Beats. Источники пишут, что компоненты MediaTek будут использоваться именно в последних. На них ожидается неплохой спрос: Apple планирует выпустить около 200 млн айфонов в 2021 году, и для многих из них потребуется своя пара наушников.