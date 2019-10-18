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Сегодня 14:19
Apple готовит к скорому выходу продвинутую версию AirPods
Так и будет называться AirPods Pro
СМИ сообщили, что новые беспроводные наушники от Apple с шумоподавлением могут быть выпущены уже до конца этого месяца. Называться они будут AirPods Pro.
Сообщается, что новые наушники будут включать металлические вставки в дизайне. Стоить они будут $260 (16 636 рублей). Это достаточно высокая цена для подобных девайсов. Согласно ранним слухам, устройство также может получить водозащиту для того, чтобы его можно было использовать на отдыхе или в фитнес-клубе.
О том, что Apple готовит новые наушники стало известно в начале октября. Намёки на их выход обнаружили в бета-версии iOS 13.2. Судя по другим утечкам, управлять шумоподавлением в AirPods Pro можно будет через iPhone.
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