Apple готовит к скорому выходу продвинутую версию AirPods

Сообщается, что новые наушники будут включать металлические вставки в дизайне. Стоить они будут $260 (16 636 рублей). Это достаточно высокая цена для подобных девайсов. Согласно ранним слухам, устройство также может получить водозащиту для того, чтобы его можно было использовать на отдыхе или в фитнес-клубе.

О том, что Apple готовит новые наушники стало известно в начале октября. Намёки на их выход обнаружили в бета-версии iOS 13.2. Судя по другим утечкам, управлять шумоподавлением в AirPods Pro можно будет через iPhone.