Apple готовит наушники с датчиком давления воздуха

Наушники будут запускаться, ориентируясь на данные датчика. При погружении наушника в ухо человека будет фиксироваться смена давления. Именно на основании этого устройство будет активироваться, устанавливая Bluetooth-соединение со смартфоном. Это избавит наушники от ложных срабатываний: они не будут зазря воспроизводить музыку, а значит тратить батарею.

Сейчас в AirPods используется обычный датчик приближения. Однако датчик давления точнее и интегрирован в динамик. То есть он занимает меньше места.

Стоит отметить, что это пока лишь патент. Когда технология появится в наушниках Apple, и появится ли, пока неизвестно.