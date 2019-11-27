Фото, видео и аудио
Сегодня 19:39
Apple готовит наушники с датчиком давления воздуха
Он нужен для включения наушников прямо в ухе
Apple запатентовала технологию использования датчика давления в наушниках AirPods или Powerbeats Pro. Он нужен для того, чтобы исключить случайное включение устройства.
Наушники будут запускаться, ориентируясь на данные датчика. При погружении наушника в ухо человека будет фиксироваться смена давления. Именно на основании этого устройство будет активироваться, устанавливая Bluetooth-соединение со смартфоном. Это избавит наушники от ложных срабатываний: они не будут зазря воспроизводить музыку, а значит тратить батарею.
Сейчас в AirPods используется обычный датчик приближения. Однако датчик давления точнее и интегрирован в динамик. То есть он занимает меньше места.
Стоит отметить, что это пока лишь патент. Когда технология появится в наушниках Apple, и появится ли, пока неизвестно.