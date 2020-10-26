Apple изменит дизайн беспроводных наушников в 2021 году

Как пишет Bloomberg, полноразмерные наушники Apple всё ещё находятся в разработке. Они должны будут называться AirPods Studio.

Что касается AirPods Pro, то второе поколение наушников может лишиться «ножки», которая уже стала отличительным знаком продукта. Устройство станет похоже на Galaxy Buds Plus. Сообщается, что наушники сохранят опцию активного шумоподавления.

Младшие AirPods тоже получат более короткую «ножку» и сменные силиконовые накладки. Ожидается, что наушники будут дольше работать от одного заряда. Устройство анонсируют в первой половине следующего года.