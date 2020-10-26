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Сегодня 17:05
Apple изменит дизайн беспроводных наушников в 2021 году
Они станут похожи на Galaxy Buds Plus
Apple намерена обновить свои беспроводные наушники AirPods и AirPods Pro в 2021 году. Сообщается, что они получат совершенно новый дизайн и улучшенные чипы для беспроводной связи.
Как пишет Bloomberg, полноразмерные наушники Apple всё ещё находятся в разработке. Они должны будут называться AirPods Studio.
Что касается AirPods Pro, то второе поколение наушников может лишиться «ножки», которая уже стала отличительным знаком продукта. Устройство станет похоже на Galaxy Buds Plus. Сообщается, что наушники сохранят опцию активного шумоподавления.
Младшие AirPods тоже получат более короткую «ножку» и сменные силиконовые накладки. Ожидается, что наушники будут дольше работать от одного заряда. Устройство анонсируют в первой половине следующего года.