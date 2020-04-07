Apple может отказаться от выпуска наушников серии Beats

Предполагается, что сейчас Apple работает над беспроводными наушниками AirPods X, очень похожими на BeatsX. Они будут предназначены для спорта и бега. Как только это устройство будет выпущено, серии наушников Apple и Beats начнут слишком сильно пересекаться. Поэтому, как утверждает источник, глава компании Тим Кук планирует постепенно отказаться от линейки Beats в течение года.

Такие планы, к слову, могут объяснить текущие большие скидки на наушники Beats.