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Apple может отказаться от выпуска наушников серии Beats
Зачем, если есть AirPods
В 2014 году Apple приобрела Beats Electronics, производителя популярных одноимённых наушников, акустических систем и аудиопрограмм. Соучредители компании Джимми Айовин и Dr. Dre присоединились к гиганту из Купертино. Теперь же инсайдер заявил, что Apple может отказаться от выпуска наушников серии Beats.
Предполагается, что сейчас Apple работает над беспроводными наушниками AirPods X, очень похожими на BeatsX. Они будут предназначены для спорта и бега. Как только это устройство будет выпущено, серии наушников Apple и Beats начнут слишком сильно пересекаться. Поэтому, как утверждает источник, глава компании Тим Кук планирует постепенно отказаться от линейки Beats в течение года.
Такие планы, к слову, могут объяснить текущие большие скидки на наушники Beats.