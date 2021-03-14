Apple наконец научила наушники AirPods Max не разряжаться внутри чехла

Сообщается, что компания выпустила версию прошивки 3C39 для AirPods Max. Похоже, что обновление исправило баг, который разряжал батарею при нахождении устройства в Smart Case.

Дело в том, что при хранении в чехле Smart Case наушники должны переходить в режим сверхнизкого энергопотребления и практически не расходовать заряд аккумулятора. Однако у некоторых пользователей AirPods Max всё равно разряжались в чехле. За ночь они могли потерять заряд полностью.

До обновления до 3C39 батарея наушников разряжалась каждые 30 минут. После обновления заряд стал уменьшаться намного медленнее каждый полчаса.