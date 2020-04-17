Apple наконец разрешила покупать сменные вкладыши для своих самых дорогих наушников

Вообще в комплекте с AirPods Pro идут три силиконовых вкладыша разных размеров. Однако раньше, если пользователь терял подходящие для него вкладыши, возникала небольшая проблема. Владельцам AirPods Pro приходилось обращаться в службу поддержки Apple. Теперь же можно обойтись без дополнительных процедур и сразу купить комплект вкладышей в онлайн-магазине компании.

Они продаются в трёх размерах — S, M, L. В набор входят две пары. Все комплекты стоят по 690 рублей. Недёшево, но учитывая стоимость самих наушников — почти 21 тысяча рублей — не так много.