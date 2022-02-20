Apple научит наушники подсказывать верную позу во время тренировки

Наушники будут использовать датчики и акселерометры для сбора информации о положении тела пользователя. В патентной заявке говорится, что главное электронное устройство может связываться по беспроводной сети с наушниками и обеспечивать пользователя обратной связью. Не исключено, что инструкции могут выдаваться звуком.

Например, если пользователь должен выполнить растяжку шеи влево-вперед-вправо-назад, технология может определить, корректно ли он всё делает. В случае возникновения проблем со здоровьем пользователь может получить предупреждение о том, что ему необходимо прекратить тренировки.

Журналисты предполагают, что в будущем AirPods могли бы помочь пользователям Fitness+ заниматься правильно.