Apple неожиданно представила новый iPod touch

Портативный мультимедийный проигрыватель iPod touch шестого поколения был представлен в 2015 году вместе с новыми версиями iPod nano и iPod shuffle. С тех пор Apple не возвращалась к своим сенсорным плеерам и не обновляла линейку. Однако сегодня на сайте компании неожиданно появилась информация об iPod touch седьмого поколения.

Проигрыватель получил чип A10 Fusion, такой же как у iPhone 7. Он, по словам компании, обеспечивает улучшенную производительность в играх и во время использования дополненной реальности. Максимальный объём встроенной памяти у iPod touch — 256 ГБ.