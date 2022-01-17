Apple обвинили в обмане покупателей по поводу времени работы наушников

В иске утверждается, что эта проблема обусловлена плохо спроектированным зарядным чехлом, из которого наушники могут быть смещены во время зарядки, что предотвращает полную зарядку.

Кроме того, истцы заявляют, что наушники не соответствуют требования влагозащиты. Утверждается, что пот плохо воздействует на зарядные контакты. Это усугубляется тем фактом, что повреждение от пота не покрывается гарантией.

Истцы настаивают, что Apple вводила пользователей в заблуждение в своих маркетинговых материалах. Также предполагается, что компания получила больше прибыли за счёт того, что решила не распространяться о проблемах с Powerbeats Pro.