Apple обвинили в обмане покупателей по поводу времени работы наушников

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Apple обвинили в обмане покупателей по поводу времени работы наушниковЭто касается модели Powerbeats Pro
Против Apple подали коллективный иск в суд из-за того, что компания якобы завышала время автономной работы наушников Dre Powerbeats Pro. По словам истца, устройство не работает девять часов, как было заявлено Apple.
В иске утверждается, что эта проблема обусловлена плохо спроектированным зарядным чехлом, из которого наушники могут быть смещены во время зарядки, что предотвращает полную зарядку.
Кроме того, истцы заявляют, что наушники не соответствуют требования влагозащиты. Утверждается, что пот плохо воздействует на зарядные контакты. Это усугубляется тем фактом, что повреждение от пота не покрывается гарантией.
Истцы настаивают, что Apple вводила пользователей в заблуждение в своих маркетинговых материалах. Также предполагается, что компания получила больше прибыли за счёт того, что решила не распространяться о проблемах с Powerbeats Pro.
Источник: Gizmochina